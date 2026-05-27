Michael Hoffmann ist weiterhin Vorsitzender des Ski- und Snowboard-Clubs (SSCR). Bei der Generalversammlung wurde er einstimmig im Amt bestätigt, heißt es in einer Mitteilung. Auch weitere Ämter wurden neu gewählt. Außerdem gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder.

Der SSCR hat 340 Mitglieder, ihre Anzahl steigt seit zwei Jahren wieder. Die stärkste Gruppe mit 95 Personen sind die 27- bis 40-Jährigen. Der Verein hat 23 Übungsleiter (Ski und Snowboard), vier neue sind 2025 dazugekommen.

Die abgelaufene Wintersaison sei erfolgreich gewesen, heißt es weiter, alle fünf Fahrten waren ausgebucht. Bei der Brettl-Fahrt, ein Angebot für Familien, sind viele kleine Kinder dabei gewesen, weil der Verein auch Skikurse für Vier- bis Fünfjährige angeboten hatte.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Michael Hoffmann, Stellvertreter und Mitgliederverwaltung: Max Humbert, Kassenwartin; Sabine Gschwindt, Schriftführerin: Anna Löwer, Jugendwartin: Sine Weigel, Skischulleitung und Organisation: Janette Becht, E-Mail-Organisation: Martin Baumgartner und Steffen Rattke, Homepage: Jonas Burk, Gerätewart: Moritz Weigel, Beisitzer: Carla Weigel, Uli Weigel, Pamela Busch und Maria Kalesse, Kassenprüfer: Claus Kupper und Jannis Burk.



Ehrungen

Für 55 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Kuhn. 45 Jahre: Ines Liebel und Bernd Westermeier. 40 Jahre: Dieter Nunnemann, Annemarie Westermeier, Alexandra Kuhn und Joachim Braun.