Ein 19-jähriger Skateboard-Fahrer war am Dienstagnachmittag auf der Karlsruher Kaiserstraße unterwegs und verletzte eine Passantin. Gegen 13.40 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Skateboard in die Ferse einer 39-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Junge bedrohte sie dann auch noch. Etwa eine Stunde später kam es in der Kaiserstraße erneut zu Zwischenfällen durch den 19-Jährigen. Polizisten nahmen ihn dann vorläufig fest. Sein Skateboard wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigen Erkenntnisse stand der aus Somalia stammende Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Zeugen sowie weitere Geschädigt werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 zu melden.