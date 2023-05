Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Schwegenheim erhalten Rats- und Ausschussmitglieder die meiste Aufwandsentschädigung in der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Die Gründe: Das Sitzungsgeld wurde schon höher angesetzt – und wird auch noch automatisch an die Entgelte der tariflich Beschäftigten im Öffentlichen Dienst angepasst, steigt somit stetig. Damit soll nun aber Schluss sein.

Wie viel Geld Mandatsträger bekommen, wenn sie an Sitzungen teilnehmen, regelt die Hauptsatzung: In der Fassung vom 2. Dezember 2009 ist der Betrag von „zurzeit 22 Euro“