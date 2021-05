Unbekannte haben am Sonntagmorgen in der Nähe der Straße Am Rüppurrer Schloss in Karlsruhe eine Parkbank in Brand gesetzt und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet, berichtet die Polizei. Der oder die Täter hatten gegen 11.15 Uhr an der Sitzbank entlang eines Fußwegs am Waldrand offenbar mehrere Äste unter der hölzernen Sitzfläche positioniert und angezündet. Die Flammen griffen auf die Bank über. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rüppurr rückten an und löschten die ehemalige Sitzgelegenheit.