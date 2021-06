Wen auch immer sie störte: Die in unmittelbarer Nähe eines Biotopes am „Grenzegraben“ aufgestellte Sitzbank ist weg. Schon wieder! Als sie im vergangenen Winter erstmals hier aufgestellt worden war, nachdem sie ein Naturfreund in aufwändiger Arbeit restauriert und mit neuen Sitzplanken bestückt hatte, hatte es nicht lange gedauert. Sie lag im Weiher daneben. Sie wurde durch zwei Naturfreunde wieder aufgestellt. Gerne wurde die Bank von Spaziergängern, auch Müttern mit Kinderwagen genutzt, um hier eine kleine Pause einzulegen. Der erneuerte Zaun um den Weiher schützte auch die Kinder. Und vor wenigen Tagen nun mussten die Naturfreunde feststellen, dass die Bank verschwunden war. Weggetragen hat man sie wohl nicht, ist zu hören, dafür sei die Sitzbank wohl zu schwer. Vermutet wird, dass sie mit einem Fahrzeug weggefahren wurde. Ein Lausbubenstreich war das nach Ansicht der Betroffenen sicherlich nicht, und die Hexennacht ist auch eine Weile her.