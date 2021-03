Nach Wochen mit hohen Infektionszahlen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Germersheim nun den dritten Tag unter 100. Deshalb wird die Ausgangssperre aufgehoben. Mit drei Wochen Verspätung im Vergleich zum restlichen Land können die Grundschulen und die Klassen eins bis vier der Förderschulen ab Montag mit dem Präsenz- und Wechselunterricht starten. Hier soll ein Sicherheitskonzept greifen und allen Schülern zweimal pro Wochen ein Selbsttest, der sogenannte „Popeltest“ angeboten werden. Die weiterführenden Schulen bleiben für die nächste Woche weiter im Fernunterricht.

Im Bereich Wirtschaft und Handel wird es nun auch im Kreis einige Lockerungen geben. Allerdings gilt weiterhin eine verschärfte Maskenpflicht. Diese besteht zum Beispiel an öffentlichen Plätzen, an Supermärkten oder Bushaltestellen. Landrat Fritz Brechtel kündigt in der Pressemitteilung verstärkte Überprüfungen hinsichtlich der Einhaltung der Maskenpflicht an.