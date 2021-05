Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt Koblenz 116,3 als Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Germersheim, am Montag lag der Wert noch bei 124. Damit sind die sogenannten Inzidenzzahlen seit Mitte vergangener Woche unter 150 geblieben. Dies sei „ein ganz schmaler Silberstreif am Horizont“, schreibt Landrat Fritz Brechtel (CDU) in einer Pressemitteilung. Dann laut des Infektionsschutzgesetzes können nun leichte Lockerungen in Kraft treten.

Die Rechnung geht wie folgt: Wird die Sieben-Tage-Inzidenz von 150 an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten, können Ladengeschäfte am übernächsten Tag für Einzeltermine öffnen. Das bedeutet, dass der Einzelhandel im Landkreis ab Donnerstag, 6. Mai, von „Click&Collect“ auf „Click&Meet“ umstellen darf. Kunden dürfen mit Termin, Kontakterfassung und aktuellem Test wieder direkt im Landen einkaufen. Keinen Test benötigen Personen, die zweimal geimpft sind und die die zweite Impfung mindestens 14 Tage vergangenen ist, sowie Genesene mit einer Impfung.

Allerdings bleibt die Inzidenz weiter im Blick: Steigt sie wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 150, ist am übernächsten Tag wieder nur „Click & Collect“ erlaubt. Ab einem Wert von 165 greift die sogenannte Bundesnotbremse.

Landrat Brechtel hofft jedoch, dass die Werte im Landkreis weiter sinken. Liegen sie mehrere Tage unter 100, sind weitere Lockerungen möglich. Eine Inzidenz unter 100 hatte der Landkreis zuletzt Mitte März erreicht. ap