Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt wieder unter der Schwelle von 100: Am Mittwoch meldete das Landesuntersuchungsamt Koblenz 86,8 am Donnerstag 91,5 . Angesichts dieser Zahlen würde Landrat Fritz Brechtel (CDU) gerne die Grundschulen ab Montag in den Wechselunterricht starten lassen.

Aufgrund der hohen Fallzahlen mussten die ersten vier Klassen anders als im restlichen Rheinland-Pfalz bislang noch zuhause bleiben. Zwei Selbsttests aller Schüler pro Woche sollen einem Konzept des Kreises zufolge künftig für Sicherheit sorgen. Eine entsprechende Testphase läuft schon mit Kindern in der Notbetreuung verschiedener Einrichtungen. Doch das Land und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wollen vor einer Entscheidung über etwaige Lockerungen noch die Entwicklung der Zahlen am dritten Tag in Folge abwarten. Eine Entscheidung soll deshalb doch erst am Freitag fallen, heißt es von der Kreisverwaltung.