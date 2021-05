Für die Außengastronomie im Landkreis gibt es die vorsichtige Hoffnung, dass kommende Woche, just am Vatertag, wieder geöffnet werden darf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Mittwoch weiter gesunken: Das Landesuntersuchungsamt Koblenz meldet einen Wert von 86. Am Montag lag der Wert noch bei 124, am Dienstag bei 116,3. Als erste Lockerung ist ab Donnerstag wieder Termin-Shopping erlaubt.

Doch nun rückt auch eine Ende der „Bundesnotbremse“ in Sichtweite. Sollten die Zahlen fünf Tage in Folge unter 100 liegen – Sonntage werden nicht mitgezählt – , dann könnten am übernächsten Tag die nächsten Lockerungen greifen. Das bedeutet konkret für den Landkreis: Gerechnet wird ab Donnerstag, 6. Mai. Liegt die Inzidenz bis einschließlich Dienstag, 11. Mai, jeden Tag unter 100, dann könnte die Außengastronomie im Kreis pünktlich zu Christi Himmelfahrt öffnen. Allerdings noch mit zwei Einschränkungen: Nur nach Terminvergabe und mit negativem Testergebnis.

22 Neuinfektionen gemeldet

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 420 bestätigte positive Fälle, darunter sind 22 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Kreis 5247 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Neu betroffen ist die Realschule Plus Kandel. Nach einem positiven Fall laufen die Ermittlungen des Gesundheitsamts.

Statistik