Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Psalm 98,1).

„Kantate“ so heißt der kommende Sonntag in der evangelischen Kirche. „Kantate“ ist lateinisch und bedeutet „singet“. Der kommende Sonntag will uns also zum Singen einladen.

Normalerweise feiern wir diesen Sonntag im Gottesdienst mit viel Musik: mit Orgel und Chor und vielen Liedern… Das geht in diesem Jahr leider (noch) nicht. Aber deswegen muss dieser Sonntag nicht stumm bleiben. Im Gegenteil! Ist es nicht großartig, wie gerade in diesem Shutdown viele Menschen die Kraft der Musik neu entdeckt haben. Die Italiener haben den Anfang gemacht und abends zum „Balkonsingen“ eingeladen. Miteinander singen und musizieren – egal wie gut oder schlecht, über die Balkongrenze hinweg. Und plötzlich geht es einem ein bisschen besser. Singen vertreibt sicherlich nicht das Virus; aber doch die Angst und die Einsamkeit. Kein Wunder, dass sich auch bei uns in Deutschland viele angeschlossen haben und es in den zurückliegenden Wochen viele schöne musikalische Initiativen gegeben hat.

Nun werden wir also eingeladen, am Sonntag zu singen. Singet dem Herrn ein neues Lied… Für Gott sollen wir singen; ihn loben und ihn preisen. Und das nicht ohne Grund! Denn in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten geht es gerade darum, wie wir etwas von der Osterfreude mit in unseren Alltag hinübernehmen können. Der Glaube und die Hoffnung, dass Gott mächtiger ist als Leid und Tod und dass er neues Leben schenken kann, soll uns auch im Alltag Kraft und Mut geben. Und brauchen wir das nicht gerade jetzt nötiger als je…?

Wir sind eingeladen mitzusingen. Und wer mitsingt, mitspielt und mitmusiziert, der und die wird auch das Wunder erleben, wie der alte Blues verschwindet und ein neues Lied erklingt.

Singet dem Herrn ein neues Lied! Vielleicht heute Abend auf dem Balkon? Am Sonntag zu Hause? Oder unter der Dusche…?

Info

Zum Wochenende richten in dieser Kolumne Mitglieder des Pastoralteams der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde Germersheim Worte an die Leser. Claus Müller ist verheiratet, Vater von drei Kindern, seit 2009 Dekan des Kirchenbezirks Germersheim und geschäftsführender Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Germersheim.