„Diese Auflagen sind weltfremd und für einen Laienchor nicht umzusetzen“, sagt resignierend Jürgen Herbst, Vorsitzender des MGV Concordia Wörth im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Am 11. März hatte sein knapp 40 Sänger großer Chor seine letzte Singstunde.

Chorleiter Peter Bollheimer, mit dem der Gesangverein ein finanzielles Arrangement während der Corona-Krise geschlossen hat, hält über Whats App seit etlichen Wochen jeden Mittwoch – zur eigentlichen Singstunde – Kontakt mit seinen Sängern. Dabei hat er zu bestimmten Stücken alle vier Stimmen eingesungen zum Eigenstudium zu Hause.

„Aber die Verbreitung ist sicher nicht so toll bei unserem altersmäßig gestandenen Chor, wo mehrere kein Whats App haben“, schränkt Herbst ein. „Chorsingen ist auch kein Solosingen im stillen Kämmerlein, sondern Singen in Gemeinschaft“, merkt er an.

Es werde vorgeschlagen, die Singstunden im Freien abzuhalten. „Da müsste das Klavier ins Freie transportiert werden und der einzuhaltende Abstand kommt dazu – da ist jeder für sich Solostimme. Unmöglich. Man hört den Nachbarn kaum noch“, kritisiert Herbst.

Um geeignete Räume bei diesen Auflagen zu finden, müsste man in Wörth in die Bienwald- oder Festhalle ausweichen – auch bei drei Metern Abstand von Sänger zu Sänger. Nach 30 Minuten – auch im Freien – muss eine mindestens 15-minütige Pause eingelegt werden. Die Räume müssen gelüftet und alles desinfiziert werden. „Diese ganzen Maßnahmen rechtfertigen den Aufwand für eine Singstunde für einen Laienchor nicht“, zieht Herbst sein Resümee.

Nicht unerwähnt will Herbst den finanziellen Ausfall durch die Corona-Krise lassen, da die eine oder andere Festivität ausfallen musste. Besonders hart trifft den Verein das traditionelle Sängertreffen am Himmelfahrtstag („Vatertag“) an der Wörther Grillhütte nach dem Gottesdienst im Grünen. Hier erfreuen sich jedes Jahr Hunderte von Besuchern am Gesang, aber auch an Speisen und Getränken.

Nach den derzeitigen Auflagen hat sich der MGV Concordia jetzt „schweren Herzens“ – so sein Vorsitzender – entschieden, die Singstunden bis nach den Sommerferien auszusetzen. Dann soll die Situation neu bewertet werden.