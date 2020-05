Leicht verletzt wurden zwei Mitarbeiter einer Schreinerei am Donnerstagmittag bei einem Silobrand in der Karlsruher Oststadt. Sie hatten sich beim Versuch, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen, leichte Rauchgasvergiftungen zugezogen, konnten aber nach kurzer Behandlung beim Rettungsdienst wieder in die Schreinerei zurückkehren. Die Feuerwehr hat das angrenzende Wohnhaus kontrolliert und abschließend alles durchlüftet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.