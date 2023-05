Siegfried (Siggi) Grobs, Beigeordneter der Ortsgemeinde Rheinzabern, ist am 15. Mai im Alter von 69 Jahren gestorben. Mehr als 20 Jahre, seit 1999, gehörte er dem Ortsgemeinderat an. Zuerst von 1999 bis Mitte 2014 als Ratsmitglied, seit Juli 2014 als ehrenamtlicher Beigeordneter. Für seine ehrenamtliche kommunalpolitische Arbeit wurde er 2019 vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz mit der Ehrenurkunde des Verbandes ausgezeichnet. Der Verstorbene engagierte sich dazu in mehreren Vereinen seiner Heimatgemeinde. Er war Fußball-Schiedsrichter und gehörte der SV Olympia an. Jahrzehnte-lang war er einer der Köpfe der Rheinzammer Fasenacht, als Ausschussmitglied, Hofmarschall oder Sitzungspräsident.

Unvergessen bleiben seine Auftritte als Leierkastenmann. Im Februar dieses Jahres stand er zuletzt auf der närrischen Bühne, übergab die Drehorgel an einen Nachfolger und verabschiedete sich von seinem Publikum mit den Worten „Es war mir eine Ehre.“

Die Urnen-Beisetzung ist am Dienstag, 30. Mai, 16 Uhr auf dem Friedhof Rheinzabern.