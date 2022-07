Ein siebenjähriges Kind wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Germersheim leicht verletzt. Laut Polizei befuhr gegen 12.20 Uhr ein 71-jähriger Autofahrer die Hauptstraße. Plötzlich kreuzte das Kind zwischen zwei parkenden Autos die Straße. Glücklicherweise, so die Polizei, fuhr der 71-Jährige sehr langsam, sodass das Kind durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt wurde.