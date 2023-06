Die Polizei hat am Dienstag zwischen 7.45 und 9 Uhr das Durchfahrtsverbot im Hirschgraben in Lingenfeld kontrolliert. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben sieben Verstöße fest und ahndeten diese. Wer sich nicht an das Durchfahrtsverbot hält, muss mindestens 55 Euro Bußgeld bezahlen.