548 neue Corona-Infektion binnen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Donnerstagmittag. Aktuell gibt es im Kreis 6275 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 29.544 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. 192 Menschen sind seit Pandemiebeginn an oder durch das Virus gestorben (Stand 17. März, 12 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Donnerstagmittag, 14 Uhr, bei 2022,9 nach 1914 am Vortag. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1647.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1921 Infizierte seit Beginn der Pandemie/482 aktuell infizierte Personen/1415 Genesene/24 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 4156/959/3184/13

VG Kandel: 2932/608/2310/14

VG Jockgrim: 3807/1030/2746/31

VG Rülzheim: 3416/932/2468/16

VG Bellheim: 3209/702/2471/36

Germersheim: 6128/816/5284/28

VG Lingenfeld: 3971/743/3198/30

Kreis: 29544/6275/23077/192.