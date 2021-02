20 Neuinfektionen meldet der Landkreis am Dienstag. Damit gibt es derzeit im Kreis 299 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten beläuft sich seit Beginn der Pandemie auf 34222. Im Zusammenhang mit der Erkrankung sind 99 Kreisbewohner gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Dienstag leicht rückläufig. Das Landesuntersuchungsamt meldete einen Wert von 116,3. Am Sonntag hatte er noch 124,8 betragen. Daraufhin hatte der Landrat entschieden, dass die Grund- und Förderschulen am Montag nicht wie die anderen Schulen in Rheinland-Pfalz in den Wechselunterricht starten, sondern der Fernunterricht fortgesetzt wird.

STATISTIK