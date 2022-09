Im Landkreis Germersheim gibt es aktuell 1142 bestätigte positive Corona-Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 52.289 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung vom Donnerstag wurden laut Gesundheitsamt 88 neue Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 215 Frauen und Männer an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesuntersuchungsamt am Freitag auf 382,0 gestiegen, am Vortag lag sie bei 359,6.