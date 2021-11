Das Gesundheitsamt meldet am Montag 973 bestätigte positive Corona-Fälle im Landkreis. Seit Freitag wurden 193 neue Fälle registriert (Stand 15. November, 13 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 424,7. Der im Kreis Germersheim ist damit noch immer Spitzenreiter im Land. Am Freitag lag die Inzidenz laut Landesuntersuchungamt bei 353,4. Für die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen gibt das LUA die Inzidenz mit 1488,4 an.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach : 509 Infizierte seit Beginn der Pandemie/41 aktuell infizierte Personen/447 Genesene/21 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth : 1218/157/1053/8

VG Kandel : 739/109/625/5

VG Jockgrim : 824/102/707/15

VG Rülzheim : 758/80/668/10

VG Bellheim : 955/135/792/28

Germersheim : 2090/222/1849/19

VG Lingenfeld : 1210/127/1060/23