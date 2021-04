Am Donnerstagmittag gab es im Kreis Germersheim 620 bestätigte positive Fälle. Das Gesundheitsamt meldet 27 neue Infizierte seit Mittwoch. Neu betroffene Einrichtungen sind das Goethe-Gymnasium Germersheim und die Berufsbildende Schule (BBS) Germersheim. Hier wurde jeweils eine Person positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Nachmittag (14.10 Uhr) laut Landesuntersuchungsamt bei 162,8 (am Mittwoch bei 180,6).

Statistik

VG Hagenbach: 342 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/38 aktuell positiv Getestete/283 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene Wörth: 706/103/595/8 VG Kandel: 434/48/381/5 VG Jockgrim: 503/66/424/13 VG Rülzheim: 471/67/396/8 VG Bellheim: 575/82/465/28 Germersheim: 1032/150/866/16 VG Lingenfeld: 692/66/606/20 Kreis GER: 4755/620/4016/119.