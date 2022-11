Dieses Jahr wurden in Germersheim bereits 24 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine Analyse des Solaranlagen-Preisvergleichs Selfmade Energy im Anlagenregister der Bundesnetzagentur zeigt, dass das Wachstum in Germersheim unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte liegt (7,7 Prozent). Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Germersheim installierten Solaranlagen beträgt aktuell 372. „Aktuell sind vor allem die hohen Energiepreise ein Treiber des Wachstums. Viele Hausbesitzer wollen sich unabhängig von der weiteren Entwicklung machen“, so Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy. An den Anfragen über das Vergleichsportal lasse sich feststelllen, dass die Entscheidung für eine Solaranlage immer häufiger mit der Anschaffung eines E-Autos oder einer Wärmepumpe zum Heizen verknüpft ist.