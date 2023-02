Westheim ist die siebte Gemeinde im Kreis Germersheim, die am Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ teilnimmt. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Land wurde im Januar unterzeichnet, teilt die Kreisverwaltung mit. Das Programm fördert seit 2015 kleine Gemeinden bei der Entwicklung neuer Wohn- und Versorgungsstrukturen, damit ältere Menschen bei zunehmendem Unterstützungs- und Pflegebedarf gut umsorgt in ihrer Heimatgemeinde leben können. Neuburg, Minfeld und Steinweiler waren die ersten Modellkommunen im Kreis, die bei der Entwicklung eines dörflichen Senioren-Wohn-Pflege-Projekts begleitet wurden. Die Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Am Dorfplatz“ des Bürgervereins Neuburg nahm 2018 die ersten Mieter auf. Die Seniorentagesstätte Minfeld öffnete im November 2022 für Tagesgäste. Sie wird als „Zweigstelle“ der Tagesstätte Niederwiesen in Wörth betrieben. Die sieben zum „Seniorenzentrum Minfeld“ gehörenden Wohneinheiten im Obergeschoss sollen in diesem Jahr bezugsfertig sein. In Steinweiler wurden Pläne für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt in der Ortsmitte bis zur Investorensuche vorangetrieben. Auch Ottersheim und Leimersheim sind bei dem Projekt dabei.

„Unsere Landkreisinitiative ,Gemeinsam älter werden zu Haus’ hat die politisch Verantwortlichen im Landkreis vor Jahren schon frühzeitig für die Herausforderungen des demografischen Wandels sensibilisiert. Dass die Angebote und Chancen erkannt und ergriffen werden, um älteren Menschen ein würdiges Leben und Wohnen – möglichst im eigenen Heimatort -– zu ermöglichen, freut mich sehr“, sagt Landrat Dr. Fritz Brechtel.

Info

Informationen zum Projekt „WohnPunkt RLP“ sowie für die Bewerbung gibt es auf www.wohnpunkt-rlp.de. Informationen zur Anschubförderung für Innovative Wohn- und Quartiersprojekte auf https://mastd.rlp.de/de/unsere-themen/wohnen/foerdermoeglichkeiten/anschubfoerderung/.