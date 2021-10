Die Germersheimer Polizei nahm am Mittwoch bei mehreren Kontrollen die Verkehrsteilnehmer ins Visier. Die Kontrollen begangen an der Eduard-Orth-Schule. Hier wurde das Durchfahrtsverbot überwacht, drei Fahrer wurden verwarnt, berichtet die Polizei. Weiter ging es in der Rheinbrückenstraße in Germersheim. Es wurden sieben Gurtmuffel verwarnt, weiterhin wurden vier Mängelberichte ausgestellt. Bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet wurde ein Fahrzeug mit nicht eingetragenen Anbauteilen und eines mit unzulässiger Folierung an den Scheiben der vorderen Türen festgestellt und die Verstöße geahndet. Zudem wurden noch drei Autofahrer mit dem Mobiltelefon am Ohr und zwei ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.