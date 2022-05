NEUPOTZ. Das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“, das 65. Ehejubiläum, können heute die Eheleute Georg und Frieda Trapp in Neupotz feiern. Der 91-jährige „Trapp-Scha“ wie er schon immer genannt wurde, und die 89-jährige Frieda, geborene Heid, sind zwei Ur-Neupotzer und sind gemeinsam in Neupotz in die Volksschule gegangen.

Sie haben sich also schon immer gekannt und irgendwann, wie Frieda sagt, sind sie dann „zusammen gegangen.“ Am 4. Mai 1957 war die Heirat. Zuerst im Gemeindehaus Neupotz bei Friedas Onkel Georg Albert Antoni, dem damaligen Neupotzer Bürgermeister und anschließend in der Kirche bei einem weiteren Onkel, nämlich Pfarrer Eduard Antoni. Gefeiert wurde im Elternhaus von Scha, dem heutigen „Haus Leben am Strom“ gegenüber der Kirche.

Dazu wurde das Wohnzimmer hergerichtet. Das Hochzeitsmenü, bestehend aus Rindfleisch und Meerrettich hat der Koch Franz Gehrlein aus Rülzheim bereitet. Nach der Hochzeit durften sie in das neu erbaute Haus in der Kirchstraße einziehen. Dies hatte Scha Trapp, der nach der Schule in Karlsruhe bei der Firma Rapp eine Maurerlehre absolviert hatte, selbst errichtet. Zur Ausbildung fuhr er damals täglich mit dem Motorrad über den Rhein. Einige Jahre später war er bei der Neupotzer Baufirma Gehrlein tätig bis er bei Michelin in Karlsruhe eine neue Arbeitsstelle fand, wo er bis zur Pensionierung arbeiten konnte.

Fünf Brüder und Landwirtschaft betreut

Frieda wurde nach der Schule zuhause gebraucht, wo sie zusammen mit ihrer Mutter fünf Brüder zu betreuen hatte. Nach der Heirat musste sie sich um die Landwirtschaft kümmern. Ständig standen Schweine im Stall und durch den Anbau von Spargeln, Tabak, Kartoffeln und Zwiebeln war sie, da ihr Mann ja berufstätig war, jederzeit ausgelastet.

1958 kam Tochter Veronika zur Welt, 1960 folgte Tochter Elli, dann 1964 Sohn Bernhard und 1971 Tochter Susanne. Inzwischen gibt es neun Enkel und fünf Urenkel. Beide Ehepartner waren auch aktiv in der Neupotzer Vereinswelt. Beim Pfälzerwaldverein gelten sie als Gründungsmitglieder, beim Musikverein „Seerose“ hat Scha über 40 Jahre Tenorhorn gespielt und im Gesangverein „Frohsinn“ war er mehrere Jahre als aktiver Sänger tätig. Frieda gefiel es bei der Frauengemeinschaft, dabei konnte man sie immer bei den Faschingsveranstaltungen auf der Bühne bewundern.

Mit dem VW-Käfer in den Urlaub

Die beiden haben auch gerne Urlaub gemacht. Nach der Fasenacht fuhren sie mit dem VW-Käfer jedes Jahr in den Schwarzwald zum Ski-Wandern und im Sommer war eine Urlaubswoche beim Bucherwirt in Österreich immer im Plan. Seit dem Jahr 2010 ist der Ehemann wegen einer Krankheit an den Rollstuhl gefesselt und muss gepflegt werden. Das Fest der „Eisernen Hochzeit“ wird also nicht groß gefeiert werden, aber Kinder, Enkel und Urenkel werden sicher herzlich gratulieren.