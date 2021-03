In Berg sollen neuralgischer Bereiche im Straßenverkehr entschärft werden. Dem hat der Gemeinderat zugestimmt. Trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen und Anwohnerwünschen wird es sowohl in der Goethe- als auch in der Reisigstraße keine Parkbuchten geben. Allerdings werde die Reisigstraße mit Schwellen, Hinweis- und Warnschildern ausgerüstet, um „Raser“ auszubremsen und um mehr Aufmerksamkeit auf Fußgänger und Kinder zu lenken. Besserer Schutz der Fußgänger sollen auch Leitpfosten bieten, die in der Bruchbergstraße bei der Bushaltestelle eingebaut werden. Und sowohl im Unterdorf als auch bei der Bushaltestelle bei der Grundschule werden Symbole zum Schutz von Kindern und zur Verminderung der Geschwindigkeit auf die Straße gemalt.

Zu hohe Geschwindigkeit ist auch ein Problem in der Kandeler Straße (L554) in Neulauterburg nahe der Grenze. Zusammen mit dem LBM (Landesbetrieb Mobilität) und den französischen Nachbarn sollen Straßengestaltung und Verkehrsregelung angegangen werden.