„Die Stadt Germersheim ist ein sicherer Hafen für alle Flüchtlinge, die hier ankommen.“ Darüber waren sich alle Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss einig. Die Debatte über eine Beteiligung an der Aktion „Seebrücke“ und die Erklärung der Stadt zu einem „Sicheren Hafen“ in deren Sinn, verlief allerdings kontrovers.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte den entsprechenden Antrag formuliert – und scheiterte im Ausschuss mit drei vier Antragspunkte. Die abschließende Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. November. „Grundsätzlich kann man das unterschreiben“, kommentierte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) den Antrag. „Wir können aber der Bundesregierung nichts vorschreiben.“ Gemeint ist damit die Forderung aus dem Grünen-Antrag, sich gegenüber Land und Bund für die Ausweitung der bestehenden Flüchtlingsprogramme einzusetzen und die Bereitschaft der Stadt zu erklären, Flüchtlinge aufzunehmen.

Germersheim sei bereits ein sicherer Hafen für die Flüchtlinge, die hier ankommen, sagte Peter Meyer (FWG). Die Stadt dürfe ja außer den zugeteilten keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, insofern laufe der Antrag ins Leere. „Das ist ein bundespolitisches Thema, nicht des Stadtrates Germersheim“, sagte CDU-Fraktionssprecher Wolfgang Sorge. Sache der Stadt sei, „diejenigen bestmöglich aufzunehmen, die zu uns kommen“.

Julia Neu (Grüne) erläuterte den Antrag ihrer Fraktion. Man könne doch sehr wohl die Landes- und Bundesregierung ansprechen, ihre Bemühungen um Flüchtlingshilfe zu verstärken. „So wie die Regelungen jetzt sind, bleibt die Not groß“, sagte Neu. Diesem Gefühl könnte man mit der Zustimmung zum Antrag Ausdruck verleihen.

Jede Partei habe ihre Abgeordneten in Landtag und Bundestag. Denen könnten diese Belange mit auf den Weg gegeben werden, konterte Bürgermeister Schaile. Rückendeckung erhielt Neu von SPD-Frau Sabine Schley: „Wenn wir uns selbst daran hindern, Wünsche oder Forderungen auszusprechen, können wir auch keine Signale setzen.“ Peter Maier sagte, man solle den Antrag nicht einfach vom Tisch wischen, die Sache sei ja lobenswert. Mangels Zuständigkeit was die Zuweisung von Flüchtlingen angeht, sollte man aufnehmen, dass sich die Stadt bereiterkläre, zugewiesene Flüchtlinge gut zu versorgen und behandeln. Was wiederum Alfons Braun (AfD) und Alexandra Seessle (CDU) auf den Plan rief, die darauf aufmerksam machten, dass das ja sowieso Gesetzeslage sei.