Die für Mittwoch, 6. November, in der Festhalle geplante Show „Dance Masters – Best Of Irish Dance“ in Wörth muss verlegt werden, wie Veranstalter Reset Production aus Gera mitteilt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle Ticketinhaber der verlegten Show haben die Möglichkeit, beim neuen Termin am 9 Dezember 2025 in der Festhalle in Wörth um 19.30 Uhr mit dabei zu sein. Falls der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann, bietet Reset Production an, die Tickets für eine andere Veranstaltung umzutauschen. Weitere Infos unter www.resetproduction.de oder per E-Mail an kundenservice@resetproduction.de. Auch der Umtausch in einen Gutschein ist möglich. Für einen Umtausch müssen die Tickets unter Angabe von Namen und Anschrift an folgende Adresse gesendet werden: Reset Production e. K. Kundenservice, Straße des Friedens 200, 07548 Gera.