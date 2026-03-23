Ein Südpfälzer ist vom Schöffengericht zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt worden – zur Bewährung ausgesetzt. Der Tatvorwurf: sexueller Missbrauch von Kindern.

Der Angeklagte erschien mit seinem Betreuer und dem Leiter seiner Wohngruppe vor Gericht, die erkennbar bemüht waren, ihm zu helfen. Der Mann braucht Begleitung, um seinen Alltag zu bewältigen zu können.

Elfjährigen mit zu sich ins Elternhaus genommen

Im Sommer 2023 soll er, so die Anklage, einen ihm flüchtig bekannten, damals elfjährigen Jungen mit zu sich in sein Elternhaus genommen und dort versucht haben, ihn in seinem Zimmer zu sexuell stimulierenden Handlungen zu überreden.

Der Junge soll dabei erstaunlich gefasst geblieben sein und wehrte die geforderte Handlung ab. Es kam zu keinem körperlichen Übergriff. Später berichtete der Junge seinen Eltern von dem Erlebnis, die die Polizei einschalteten.

Bei der Befragung durch einen Polizeibeamten kam heraus, dass der Angeklagte bereits ein Jahr zuvor von dem Jungen und dreien seiner Freunde ebensolche Handlungen erbeten haben soll, worauf die Kinder aber nicht eingegangen waren. Auch dieses Verhalten kam zur Anklage.

Der Lebensweg des Angeklagten gleicht einem Leidensweg. Er wurde in eine dysfunktionale Familie hineingeboren; mit einem alkoholkranken, gewalttätigen Vater. Sein älterer Bruder, an dem er sehr gehangen hatte, verstarb früh bei einem Verkehrsunfall. Mit sechs Jahren wurde er vom Jugendamt aus der Familie herausgenommen und wuchs in verschiedenen Heimen auf. Seine stark eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten wurden erst sehr spät erkannt, erlaubten ihm aber den Abschluss einer Förderschule. Eine reguläre Ausbildung lag außerhalb seiner Fähigkeiten. Die oft fehlende Impulskontrolle führte dazu, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Der Angeklagte war mehrfach in einer psychiatrischen Fachklinik, wo er medikamentös eingestellt wurde.

Als er 18 Jahre alt wurde, waren die Behörden nicht mehr für ihn zuständig – er wurde in sein Elternhaus zurückgeschickt, wo er quasi sich selbst überlassen war. Hier soll es auch zu den angeklagten Taten gekommen sein.

Mittlerweile hat der Südpfälzer einen Platz im betreuten Wohnen bekommen und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit speziellen Einschränkungen. Möglicherweise kann er auch in naher Zukunft eine Beschäftigung in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarkts bekommen. Zu seinem gesetzlichen Betreuer hat er ein gutes Verhältnis.

Jugendstrafrecht kommt zum Zug

All diese positiven Aspekte seines Lebens wollte das Gericht nicht ohne Not infrage stellen. Dennoch, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, sei der Missbrauch von Kindern ein Verbrechen, das geahndet werden müsse. Mit allen anderen Prozessbeteiligten war sie der Ansicht, dass hier das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen müsse und dass die erforderliche Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.

Außerdem solle ihm auferlegt werden, an einer speziellen Therapie teilzunehmen, die helfen soll, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Der Verteidiger unterstützte diesen Antrag und versicherte, sein Mandant würde im Rahmen seiner Möglichkeiten an allen Maßnahmen mitarbeiten. In seinem letzten Wort versicherte der Angeklagte nochmals, dass ihm die Tat sehr leid täte und er sich dafür entschuldigen wolle.

Mit der Verurteilung zu einer Haftstrafe von neun Monaten habe das Gericht die Einsatzstrafe von sechs Monaten nur moderat erhöht, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Er ermahnte den Angeklagten, alle Auflagen des Gerichts – die korrekte Einnahme der Medikamente, die Teilnahme an der Therapie zur Aufarbeitung seiner bedrückenden Kindheit – unbedingt einzuhalten. Zum Glück stünden ihm heute kompetente Helfer zur Seite, auf deren Beistand er vertrauen könne, so das Gericht.