Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-jährige Frau in der Nacht auf Samstag in Bretten sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau nach dem Besuch des Peter-und-Paul-Fest gegen 3 Uhr auf dem Heimweg. An der Kreuzung Garten- und Kurpfalzstraße kam ihr ein Mann entgegen und bedrängte sie offenbar sofort. Der Unbekannte drückte sie gegen eine Hauswand und berührte sie gegen ihren Willen am Gesäß und an den Brüsten. Als die Frau sich zur Wehr setzte und den Täter wohl im Gesicht kratzte, ließ dieser von ihr ab. Anschließend flüchtete die Frau nach Hause und verständigte die Polizei. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß beschrieben. Er sei von deutscher Erscheinung gewesen, habe einen auffällig dicken Bauch gehabt und trug ein historisches helles Leinengewand mit einem dunklen Gürtel. An dem Gürtel sei eine Ledertasche mit goldfarbener Verschlussbrosche befestigt gewesen. Hinweise an: 0721 6665555.