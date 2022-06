Eine 20 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmorgen in Karlsruhe Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 2.30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Luisenstraße und gerade dabei, die Haustür aufzuschließen, als ein Mann auf sie zukam, sie an den Händen fasste und versuchte, sie von der Tür wegzuziehen. Der Frau sei es gelungen, in den Hauseingang zu flüchten, der Mann habe sich dann aber in den Türrahmen gestellt, seinen Penis herausgeholt und angefangen zu onanieren. Die Frau habe daraufhin die Polizei verständigt.

Der Polizei gegenüber beschrieb sie den Täter als 1.75 bis 1.85 Meter groß, schlank und etwa 35 Jahre alt, mit Dreitagebart, dunklen Augen und einer undeutlichen Aussprache. Auffällig sei ein abgebrochener Zahn. Wer Hinweise auf den Täter hat oder den Vorgang beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0721/666-5555 mit dem Karlsruher Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.