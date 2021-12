Ein 36-jähriger Mann, der eine Spaziergängerin vergewaltigt haben soll, wurde am Freitag, 3. Dezember, gegen 19 Uhr leblos in seiner Zelle gefunden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Landau jetzt auf Anfrage der RHEINPFALZ. Man gehe aufgrund der Umstände von einem Suizid aus. Routinemäßig werde nun von der Staatsanwaltschaft, die für die Justizvollzugsanstalt zuständig ist, in der der 36-Jährige in Untersuchungshaft war, ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren geführt.

Anfang Juni 2020 wurde eine damals 64-jährige Spaziergängerin auf einem Feldweg bei Freckenfeld Opfer eines Sexualdelikts. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Landau fahndeten unter anderem auch mit einem Phantombild nach dem Täter.

Erst am 2. Dezember hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Der 36-Jährige aus dem Kreis Germersheim war kontrolliert worden und hatte Betäubungsmittel bei sich. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung kam es zum Spurenabgleich. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.