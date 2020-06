Auf ihrem allmorgendlichen Spaziergang wurde am Dienstag eine 64-Jährige überfallen. Gegen 8.30 Uhr hatte sie ein Unbekannter angesprochen und nach dem Weg gefragt. Dann zerrte der Unbekannte die Frau in ein Feld und nahm laut Polizei sexuelle Handlungen an ihr vor. Nach dem brutalen Übergriff musste die Frau aufgrund ihrer Verletzungen mehrere Stunden im Krankenhaus behandelt werden.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Landauer Hohl. Auf dem Feldweg, der die Ortschaften Freckenfeld und Winden verbindet, sind normalerweise viele Fußgänger unterwegs. Die Polizei bittet deshalb weiter um Hinweise zum Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, blonde Haare, Drei-Tage-Bart, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, muskulös, deutschsprachig. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Basecap und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise an die Kriminalpolizei Landau unter 06341 287-0 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.