Anfang Juni 2020 wurde eine damals 64-jährige Spaziergängerin auf einem Feldweg bei Freckenfeld Opfer eines Sexualdelikts. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Landau fahndeten unter anderem auch mit einem Phantombild nach dem Täter. Jetzt wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim als Tatverdächtiger ermittelt. Er war vor kurzem im Zusammenhang mit einer anderen Straftat bei der Polizei aufgefallen. Im Rahmen dieser Straftat, bei der es sich nicht um ein Sexualdelikt handelte, erfolgte eine Erkennungsdienstliche Behandlung. Die hierbei erhobenen Spuren wurden standardisiert mit offenen Spuren aus der Vergangenheit abgeglichen. Hierdurch konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Der Beschuldigte wurde gestern aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Untersuchungshaftbefehls festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.