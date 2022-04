Der Fußball-Club Lustadt greift auch in diesem Jahr auf sein, während der Corona-Pandemie, bewehrtes Konzept des Handkees-Drive-In zurück. Doch es wird auch geliefert.

„In den letzten zwei Jahren ist es für uns super gelaufen, somit werden wir das Konzept beibehalten und von uns fertig zubereitete Handkeesbrote anbieten“ erklärt Markus Hellmann vom FCL. Neben dem klassischem Handkeesbrot mit weißem Käse bietet der Fußballclub auch ein Butterbrot mit Handkees, ein Brot mit weißem Käse sowie einen Bund Radieschen zum Abholen oder auch per Lieferung an. „Innerhalb der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie nach Zeiskam, Bellheim und Hochstadt liefern wir die Bestellungen auch direkt nach Hause“ berichtet Hellmann.

Verpackungsmüll einsparen

Hellmann verweist darauf, dass der Drive-In-Schalter auf dem Lustadter Fußballplatz dieses Jahr mit Blick auf die Coronaverordnungen etwas lockerer ablaufen kann, „neben der Abholung mit dem Auto, können die Brote dieses Jahr auch gerne mit dem Rad oder zu Fuß abgeholt werden“. Um Verpackungsmüll einsparen zu können, bitten die Fußballer darum, eigene Behältnisse mitzubringen.

Der Verein nimmt Vorbestellungen telefonisch vom 22. bis 28. April jeweils zwischen 17 und 20 Uhr unter 0151 61092587 in Empfang. Zudem sind Brote, in begrenzter Anzahl, auch ohne Vorbestellung direkt am Handkees-Drive-In am Sonntag, 1.Mai, ab 10 Uhr auf dem Sportplatz des FCL erhältlich.