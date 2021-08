Seit Anfang Juli läuft die Nachfragebündelung für den Glasfaseranschluss. Die Aktion dauert noch bis 1. Oktober. Neben der Möglichkeit, online einen Tarif abzuschließen, besteht auch die Möglichkeit, sich in den Service-Punkten der Deutschen Glasfaser über alle Fragen rund um Technologie, Tarife und Umsetzung zu informieren. Die Service-Punkte befinden sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts und im Beigeordnetenbüro der Ortsgemeinde. Eine schnelle Internetanbindung werde immer wichtiger, zumal der Bedarf nach ausreichender Bandbreite deutlich steigen werde, ist sich der 1. Beigeordneter Michael Braun sicher. Er hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger in Rülzheim „die Chance erkennen, die der Netzausbau auf Kosten des Unternehmens“ mit sich bringe. Für Bürgermeister Matthias Schardt ist ein flächendeckendes Glasfasernetz in der Verbandsgemeinde das gemeinsame Ziel. Er hoffe, dass sich die Rülzheimer den Hördtern, Kuhardtern und Leimersheimern in ihrer Entscheidung anschließen.

Info



Info-Container bei EDEKA: montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Büro der Beigeordneten in der Mittleren Ortsstraße 106 zusätzlich donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.