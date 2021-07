Markus Seringer heißt der neue Vorsitzende des Sportvereins Minfeld. Er löst Achim Hock ab, der den Verein jahrelang geführt hatte und sich bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellte.

Obwohl die Feiern zum 75-jährigen Bestehen des SV 1946 Minfeld wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sei rund ums Sportgelände dennoch einiges passiert, sagte Hock. So sei der Kabinentrakt innen und außen renoviert worden. Die Arbeiten in der Küche hätten bereits begonnen. Überdachte Auswechselbänke aus Edelstahl seien errichtet und das Abwassersystem sei saniert worden. Man werde sich aus dem Jugendfußballverein Südpfalz zurückziehen und seine Jugendarbeit neu ausrichten, war bei der Versammlung im Freien zu hören. So plane der SVM, für die neue Runde mit acht Jugendmannschaften anzutreten. Die Frauenabteilung habe mit vielen Abgängen zu kämpfen und werde in der nächsten Runde lediglich eine Kleinfeldmannschaft melden.

Kassenwart Hubert Sitter sehnt das Ende der Corona-Einschränkungen bei. Denn der Verein verzeichne auf der einen Seite hohe laufende Kosten und Ausgaben für die Renovierungen, andererseits gebe es weder durch den Spielbetrieb noch andere Aktivitäten Einnahmen. Lediglich durch die beiden Spendensammelaktionen „kam Geld in die Kasse“, so Sitter.

Franz Weiß und Fritz Haubold wurden in der Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt sowie Silke Hock, Ralf Flick, Ralph Weiß und Andreas Jäger für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Neuwahlen

Vorsitzender: Markus Seringer, Schriftführer: Jürgen Oerther, Kassenwart: Hubert Sitter, Spielleiter: Ralf Flick, Jugendleiter: Dominic Burgstahler, Verantwortlicher für Wirtschaftsbetrieb und Infrastruktur: Marc Wenner; Vereinsausschuss: Helmut Runk, Roger Becker, Anja Flick, Alexander Frech, Silke Hock, Matthias Müller, Steffi Niederer, Walter Runk, Fabian Seringer, Thomas Fischer, Maik Mattern, Steffen Seringer, Jonas Weiß. Kassenprüfer: Alexander Frech und Walter Runk.