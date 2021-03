Die Pandemie hat auch den Sitzungsplan in Knittelsheim stark beeinträchtigt: Die letzte Gemeinderatssitzung fand am 30. September statt. Am Mittwoch tagt der Ortsgemeinderat erstmals im neuen Jahr und befasst sich mit den Forstwirtschaftsplänen 2021/22 – allerdings per Videokonferenz.

Der negative finanzielle Trend setzt sich voraussichtlich fort: 2011 erzielte die Kommune letztmals einen Überschuss von 7500 Euro. Seitdem fallen Fehlbeträge im Forstbetrieb an – der höchste im Jahr 2019 mit 11.600 Euro. Für 2021 prognostiziert der Plan ein Defizit von 11.800 Euro, weil Einnahmen von nur 8000 Euro Ausgaben von 19.800 Euro gegenüberstehen. 2022 beträgt das Defizit wahrscheinlich sogar 12.500 Euro: Die Einnahmen betragen nur 5700 Euro, die Ausgaben aber 18.200 Euro. In beiden Jahren sollen jeweils 150 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Neben den Personal- und Sachausgaben, die den Großteil der Kosten ausmachen, will die Kommune 2600 (2022: 1050) Euro in die Waldpflege investieren.

INFO

Ratssitzung per Videokonferenz am Mittwoch, 10. März, 19 Uhr. Bürger können diese unter Einhaltung der Corona-Auflagen auf einer Leinwand im Gemeindehaus oder per Internet (www.bellheim.de/stream) mitverfolgen. Weitere Themen: Übertragung eines Geschäftsbereichs an den zweiten Beigeordneten, Sanierung der Grundschule, Betreuende Grundschule, Lärmschutz im Kindergarten, Finanzlage 2020, Arbeiten an Bewässerungsgräben, Projekt „Knittelsheim blüht“, Spenden, Bekanntgabe von Eilentscheidungen.