Beliebte Dorf- und Straßenfeste müssen in einem anderen Format neu erfunden werden. Das will man an drei Septemberwochenenden in Kuhardt ausprobieren. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. September, geht es los im Gemeindehof und dem angrenzenden Pfarrgarten mit dem ersten „Septembier“.

„Ich freue mich, für die Bürger und die Vereine, dass wir die Veranstaltungen auf die Beine stellen können“, sagt Ortsbürgermeister Christian Schwab. Das erste „Septembier“ mit bayerischem Einschlag veranstaltet der TSV. Am zweiten Wochenende bewirtet der komplette Gemeinderat mit pfälzischen Genüssen. „Um 19 Uhr wird es, wie bei der Kerwe, einen Fassanstich mit mir und dem Gäsemälger geben“, verrät Schwab. Beim dritten und letzten Septembier wartet der GV Männerchor mit klassischer Kerwekost auf. Beginn ist samstags immer um 16 Uhr bis längstens 24 Uhr. Sonntags öffnet das Gelände von 11 bis 18 Uhr.

„Wir stellen Tische für jeweils bis zu acht Personen auf und sind sogar etwas strenger als die Gastronomie“, erklärt Schwab das Konzept. Da der Gemeindehof umzäunt ist, können die Besucherströme kontrolliert werden. Die Gäste bekommen Tische zugewiesen und es besteht Maskenpflicht, bis man diesen erreicht hat. Selbstverständlich müssen Gäste sich registrieren lassen. Bis zu 160 Plätze stehen zur Verfügung. Diese können auch reserviert werden, etwa bei der Gemeinde, den jeweils veranstaltenden Vereinen oder über die verschiedenen Social-Media-Kanäle des Ortes.