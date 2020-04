Eine 92-jährige Dame kippte am Donnerstag mit ihrem Elektromobil um und stürzte auf den Boden. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr die Rentnerin mit ihrem Senioren-E-Mobil auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße in Grötzingen. Aus noch bislang unbekannter Ursache kam die Frau nach rechts ab und überfährt schräg einen zirka 10 cm hohen Bordstein zur Fahrbahn. Hierbei kippte sie mit ihrem Fahrzeug und stürzte zu Boden.