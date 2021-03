Eine 77-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag die Landstraße zwischen Bellheim und Rülzheim. Sie versuchte eine Kolonne von insgesamt vier Fahrzeugen zu überholen.

Bei diesem riskanten Überholmanöver übersah sie jedoch, dass das erste Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, woraufhin die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Personenwagen verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die Feuerwehr musste die in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Frau befreien. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf zirka 7500 Euro.