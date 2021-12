Glücklicherweise unverletzt konnte eine 79-jährige Seniorin von der Polizei am Mittwochnachmittag in Sicherheit gebracht werden. Die offenbar altersbedingt verwirrte Dame war mit ihrem Hund gegen 16.30 Uhr auf der A 5 auf Höhe von Weingarten zu Fuß unterwegs. Sie wurde von vorbeifahrenden Autofahrern gesehen, welche die Polizei verständigten. Diese trafen die Frau neben der Fahrbahn liegend an, der Hund war bei ihr. Zuvor hatte sie offenbar die Fahrbahn Richtung Süden bis zur Mittelleitplanke mindestens einmal überquert. Sowohl die Frau als auch der Hund waren unverletzt. Die Dame trug einen dunkelroten knielangen Mantel und eine graue Strickmütze. Bei dem Hund handelte es sich um einen kniehohen Mischling, schwarz-beiges Fell. Den Hund konnte die Polizei einfangen. Er und samt seiner Besitzerin in die Obhut von Angehörigen gegeben werden. Die Polizei sucht nun Autofahrer, die durch den Hund oder die Dame gefährdet wurden. Diese können sich mit der Autobahnpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung setzen.