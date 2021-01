Die Seniorenunion bietet Fahrdienste für Bürger mit Impftermin aus Germersheim/Sondernheim an, die keine eigene Anreisemöglichkeit zum Impfzentrum haben: Aktuell werde täglich über den Stand der Corona-Pandemie berichtet – auch über vermeintliche oder tatsächliche Fehler und Nachlässigkeiten bei der Impfterminvergabe und beim Impfen. Laut Leserbriefen könne die Impforganisation im Impfzentrum in Wörth – nach den Problemen am ersten Tag – durchgehend als gut bis sehr gut beurteilt werden. Die Mitglieder bitten ältere Bürger: Nehmen Sie an der Impfung teil, sobald Ihnen diese angeboten werden kann. Sie schützen sich selbst und andere.

Kontakt

Heiner Ullrich, Telefon 07274 2626 und Hedy Mohr, Telefon 07274 1366.

