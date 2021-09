Die Braun’sche Stiftung wird das Jahr 2021 vermutlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 30.000 Euro abschließen. Grund dafür sind hohe Investitionen für die Digitalisierung, insbesondere für Schulungskosten und den Ausbau der Infrastruktur in Höhe von gut 32.000 Euro, sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Stifterbau. Das Jahr 2020 dagegen hat mit einem Plus in Höhe von 220.000 Euro abgeschlossen.

Eine Erholung der Finanzen wird bereits wieder für das Jahr 2022 erwartet. Dies geht aus dem Wirtschaftsplan 2021 und dem Abschluss des Vorjahres hervor, den der Geschäftsführer der Stiftung, Wolfgang Kuhn, dem Gemeinderat präsentierte.

Trotz der Coronakrise sei das Jahr 2020 „doch noch ein gutes Jahr“ gewesen, so Kuhn, dies aber nur dank der Corona-Hilfen von Bund und Land. Aus diesem Rettungsschirm hat die Stiftung 312.000 Euro erhalten. Nichts Vergleichbares habe das Seniorenheim überrollt, weder in Hygiene- noch in Notfallkonzepten sei die Stiftung auf eine solche Pandemie ausgerichtet gewesen. Daraus seien riesige Mängel zu beklagen gewesen, zudem ein „Bürokratiemonster“, das die Stiftung „bis heute verfolgt“.

Essenslieferungen für Kitas eingestellt

Das Heim mit seinen 140 Betten in 104 Einzel- und 18 Doppelzimmern war im vergangenen Jahr zu 94,7 Prozent belegt, das Soll für eine ausgeglichene Wirtschaftlichkeit liegt bei 95 Prozent. Coronabedingt hat die Stiftung im April 2020 die Belieferung von Kindergärten und Grundschulen mit Essen eingestellt, sie später dann aus wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Gründen ganz aufgegeben. Beim Essen auf Rädern konnte sie einen Anstieg um 5000 Essen auf nunmehr 26.775 Essen verzeichnen.

Die Stiftung hat aktuell keine Rücklagen, „aber hohe Verbindlichkeiten“ wegen der elf Millionen Euro teuren Generalsanierung. „Die Kapitaldienstfähigkeit zur Bedienung der Kredite ist aber gegeben“, so Kuhn. Das Stiftungskapital beträgt aktuell 3,4 Millionen Euro. Den notwendigen Personalstand kann sie nur durch den Einsatz von Leasingkräften erreichen.