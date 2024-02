Im September 2022 hat der Ortsgemeinderat Berg beschlossen, ein Projekt für seniorengerechtes Wohnen umzusetzen. In ihrem Vorhaben wird die Gemeinde nun vom Land unterstützt.

Für das Projekt vorgesehen ist ein Gelände südlich der Schule. Im vorderen Bereich des Grundstücks sollen Seniorenwohnen gebaut werden, der hintere Bereich ist für gemischte Wohnformen reserviert. Im Dezember 2023 hat die Gemeinde beim Land um Unterstützung für das Projekt gebeten und sich bei „Wohnpunkt RLP“ beworben. Anfang Februar gab es grünes Licht aus Mainz, Berg wurde neben sechs anderen Modellkommunen zur Förderung im Landesprogramm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ ausgewählt.

„Selbstbestimmt leben zu können im Heimatort, auch wenn der Pflegebedarf steigt, das ist der Wunsch der allermeisten Menschen“, so die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD), die über die Förderzusage informierte. „In Berg soll in zentraler Ortslage ein zusammenhängendes neues Quartier entstehen, das altersgerechtes und barrierefreies Wohnen mit unterschiedlichen Angeboten wie beispielsweise Miete, Eigentum oder Geschosswohnungen kombiniert“, so Rehak-Nitsche weiter. Auf dem von der Gemeinde ausgewählten Grundstück befinden sich auch zwei ältere Bestandsgebäude, die in das Gesamtkonzept mit einbezogen werden sollen. Sie habe sich das Gelände vor Ort angeschaut und sei überzeugt von dem Projekt, betont die Landtagsabgeordnete. Rehak-Nitsche: „Gute Wohnangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf setzen nicht nur auf professionelle Serviceleistungen, sondern kombinieren bezahlbaren barrierefreien Wohnraum mit Möglichkeiten der Teilhabe. Beispiele für Wohnen mit Teilhabe können Mehrgenerationenwohnen, barrierefreies Wohnen mit Pflege- und Unterstützungsangeboten, Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Dorfmitte-Projekte mit Tagespflege oder Betreuung sein.“

Das rheinland-pfälzische Sozialministerium unterstützt mit „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ seit 2014 Ortsgemeinden und Kleinstädte mit bis zu 10.000 Einwohnern beim Aufbau wohnortnaher Wohn-Pflege-Projekte für ältere Menschen. Seitdem wurden bereits 53 Kommunen bei der Umsetzung von dörflichen Wohnprojekten für Senioren begleitet. In diesem Jahr nehmen sieben Kommunen im Landesprogramm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ ihre Arbeit auf. Die ausgewählten Kommunen werden durch die Landesberatungsstelle Neues Wohnen und externe Berater bei ihren Vorhaben begleitet. Als einer der nächsten Schritte soll eine Bedarfsanalyse gestartet werden, um zu sehen, welche Formen des seniorengerechten Wohnens in Berg sinnvoll sind. Auch ein Investor wird noch gesucht.