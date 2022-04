Zum ersten Mal hat die Stiftung der VR-Bank Südpfalz in diesem Jahr einen Preis für nachhaltiges Engagement ausgeschrieben. Das Senioren- und Engagementbüro der Stadt Germersheim hat sich hierfür beworben und einen Preis von 500 Euro gewonnen, den Bürgermeister Marcus Schaile und Silke Lack stolz von Jasmin Gehrlein und Heiko Götz in der VR-Bank entgegennahmen. Insgesamt hatten sich 37 gemeinnützige Einrichtungen und Vereine beworben. Das Kuratorium der Stiftung vergab den ersten Preis gleich an zwei Bewerber: den Festungsbauverein Landau „Les amis de Vauban“ und den Förderverein der Jungen Kantorei Sankt Martin. Platz drei ging an die Braun’sche Stiftung in Rülzheim. Für das nachhaltige Wirken in der Stadt Germersheim bekam das Engagementbüro ebenfalls eine Anerkennung. Mit dieser Auszeichnung wird unter anderem auch das Engagement der Lokalen Agenda 21 und die der Bürger vor Ort und der Stadt gewürdigt. Das Geld soll laut Bürgermeister Marcus Schaile in ein zukünftiges Nachhaltigkeitsprojekt fließen. In Germersheim werden von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Agenda 2030, schon zahlreiche Ziele erfolgreich umgesetzt.