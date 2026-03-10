Die Laienspielgruppe Lambefiewer bringt eine Kaffeefahrt auf die Bühne – mit viel Humor und klarer Kante gegen Abzocke. Aufführungen im April in der Dampfnudel.

Kaffeefahrten galten lange als beliebte Freizeitbeschäftigung älterer Menschen – mit oft unerfreulichem Ausgang. Von überteuerten Produkten, über nicht eingehaltene Versprechen bei der Verpflegung bis hin zur Nötigung, Verträge zu unterschreiben: Viele haben diese Erfahrungen gemacht. Das Thema nimmt die Laienspielgruppe Lambefiewer in ihrem neuen Stück aufs Korn.

In der Komödie „Nicht mit uns ihr Lieben“ treffen sich Rentner aus einem kleinen Ort zu einer Kaffeefahrt. Fritz Kuhn, der Frauen gern anschaut (Erhard Mendel), der ständig kränkelnde Herrmann Bauch (Stefan Seelinger), die schwerhörige Fine Zores (Gabi Pitz), die geizige Marlene Geiz (Sybille Ehses), die fröhliche Erna Wichtig (Elke Huber) sowie Mina Wichtig, die sich für etwas Besseres hält (Rosi Schmidt), melden sich voller Vorfreude an. Mit einem ausgedienten Bus des Unternehmens Methusalem geht es in ein abgelegenes Wirtshaus.

Dem Gauner werden Grenzen gesetzt

Die Begeisterung für das schmuddelige Anwesen „Zur letzten Instanz“ hält sich in Grenzen. Wirt Karl-Heinz Schmuddel (Bernd Dreyer) macht seinem Namen alle Ehre: Statt des versprochenen reichhaltigen Frühstücks serviert er harten Kuchen und aufgewärmten Kaffee. Verkaufsvertreter Gottwald Geiermann (Jürgen Schlindwein) wittert bei den Gästen „die große Kohle“ und will möglichst schnell Verträge abschließen. Doch die Senioren drehen den Spieß um und setzen dem Gauner Grenzen – wie, das erfahren die Besucher bei den Aufführungen.

Zum Ensemble gehören auch Nina Hoffmann als böhmische Haushaltshilfe Olga Pablitscheck, der Reinlichkeit nicht so wichtig ist, Hermann Sitt als bequemer Wachtmeister Willi Stroh, Busfahrerin Luzia Schnell (Susanne Bahlinger) und die allwissende Liesbeth Dussel (Andrea Pfadt). Sascha Wiedemann übernimmt eine kleine Rolle, deren genaue Ausgestaltung noch festgelegt wird. Für die Technik ist Ingmar Damian zuständig, Sylvia Fuhr fungiert als Souffleuse, und Katrin Ochsenreither sorgt hinter der Bühne für einen reibungslosen Ablauf.

Ohne einen eigenen Regisseur

Die Handlung spielt in einer alten, heruntergekommenen Wirtsstube. Das Bühnenbild hat wie gewohnt Stefan Seelinger mit seinem Team gestaltet. Seit November proben die zwölf Akteure im Probenraum des Centrums für Kunst und Kultur. Ende März zieht die Gruppe in die Dampfnudel, um dort auf der großen Bühne Abläufe und Bewegungen zu präzisieren. Ein Workshop am Freitag, 4. April, soll den letzten Schliff bringen.

Wie im vergangenen Jahr gibt es keinen eigenen Regisseur. Damals hatte der langjährige Spielleiter Stefan Seelinger aus privaten Gründen die Regie abgegeben, seither führt das Ensemble die Regie gemeinschaftlich. Nach vielen Jahren wisse man, „worauf es ankommt“, die Szenen werden gespielt und anschließend bewertet. Seelinger, der im vergangenen Jahr kurzfristig einspringen musste, steht erneut auf der Bühne, übernimmt aber keine Regie.

Mit Susanne Bahlinger ist ein neues Ensemblemitglied zur „alten Garde“ gestoßen. „Wir brauchen Nachwuchs“, sagt Vorsitzender Bernd Dreyer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Entsprechend freut man sich über jeden neuen Laienspieler, der mitmachen möchte.

Noch Fragen?

„Nicht mit uns ihr Lieben“, Komödie in drei Akten von Beate Irmisch. Aufführungen: Samstag, 11., 18. und 25. April, jeweils 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 19. April, 18.30 Uhr, in der Dampfnudel. Kartenvorverkauf: Samstag, 14. und 21. März, jeweils 10 bis 12 Uhr, im Centrum für Kunst und Kultur. Ab Montag, 23. März, Restkarten bei Hermann Sitt, unter Telefon 07272 4850.