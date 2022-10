Ein 81-jähriger Mann, der bei einem Wohnungsbrand am Montag in der Südstadt schwere Verbrennungen erlitt, ist nun verstorben. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer aus unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die Bewohner der oberen Stockwerke konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht verlassen und wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.