Ein 82-jähriger Radfahrer stürzte am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Sulzbacher Straße in eine Baustellengrube und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Wie die Polizei ermittelte, stürzte der Senior während eines Rangiervorgangs eines Baggers in die Grube. Die eintreffenden Polizisten leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen und der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstag ist er leider verstorben, wie die Polizei mitteilt.