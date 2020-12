Zwei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag bei Philippsburg. Ein 86-Jähriger war kurz vor 14 Uhr auf der Landesstraße 602 von Philippsburg kommend in Richtung Wiesental unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3535 wollte er nach links abbiegen und der Landesstraße 602 folgen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 63-jährigen Autofahrerin, die auf der Kreisstraße 3535 in Richtung Philippsburg fuhr und stieß mit ihr zusammen. Die 63-Jährige und ihr Beifahrer wurden verletzt und mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme beharrte der Senior darauf, den Unfall nicht verursacht zu haben, da er an dieser Einmündung Vorfahrt habe. Der Führerschein des 86-Jährigen wurde beschlagnahmt.