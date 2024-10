Wer die Jugendleiter-Card (Juleica) erwerben möchte, hat dazu im November Gelegenheit. In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Germersheim bietet das Kreisjugendamt dieses Seminar an. Anmelden können sich Interessierte ab 16 Jahren, die entweder bereits in der Jugendarbeit aktiv sind oder sich künftig ehrenamtlich in einem Verein engagieren möchten. Laut Erstem Kreisbeigeordneten und Jugenddezernenten, Christoph Buttweiler erhalten die Teilnehmenden bei der Schulung Informationen, die zur Durchführung von Freizeiten oder bei der Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen grundlegend sind. Inhalte sind daher unter anderem die Aufsichtspflicht und Haftung, Konfliktmanagement und Kommunikation sowie das Anleiten von Gruppenspielen. „Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen werden auch viele Praxissituationen eingeübt, um den Ehrenamtlichen die Umsetzung in den Gruppenleitungsalltag zu erleichtern“, ergänzt die Leiterin des Jugendamtes, Denise Hartmann-Mohr.

Die Schulung findet von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. und 15. bis 17. November, im Mehrgenerationenhaus Wörth statt. Freitags beginnt die Schulung jeweils um 18 Uhr. Die Seminargebühr beträgt 35 Euro pro Person. Zum Erwerb der „Juleica“ ist die Teilnahme an allen Seminartagen erforderlich. Anmeldung beim Kreisjugendamt Germersheim, Jeanette Zikko-Giessen und Heike Hafner, Telefon 07274 53-372 und 531233, E-Mail: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de.